शादी से पहले किसके साथ रिलेशनशिप में थी प्रीति जिंटा? IPL से था बड़ा कनेक्शन, पुलिस केस क्यों किया था

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा आज अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश हैं और पति जीन गुडइनफ के साथ समय बिता रही हैं. हालांकि, शादी से पहले उनकी पर्सनल लाइफ कई बार सुर्खियों में रही. अपने करियर के शुरुआती दिनों में प्रीति का नाम मॉडल मार्क रॉबिन्सन के साथ जोड़ा गया था. उस समय दोनों के रिश्ते को लेकर मनोरंजन जगत में काफी चर्चाएं हुई थीं. हालांकि, कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और अपने-अपने करियर पर ध्यान देने लगे.

इसके बाद प्रीति जिंटा का नाम बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ जुड़ा. दोनों का रिश्ता कई सालों तक चर्चा में रहा और उन्हें बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में गिना जाने लगा. दिलचस्प बात यह थी कि दोनों सिर्फ निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के जरिए पेशेवर रूप से भी जुड़े हुए थे. उनके अलग होने के बाद भी दोनों का नाम अक्सर खबरों में बना रहता था.

2014 में अचानक बढ़ गया विवाद

साल 2014 में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का नाम एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में आ गया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक आईपीएल मैच के दौरान दोनों के बीच कथित तौर पर बहस हुई थी. इसके बाद प्रीति जिंटा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अभिनेत्री का आरोप था कि बहस के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें असहज महसूस कराया गया. यह मामला सामने आते ही मनोरंजन और क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की और मामले ने काफी सुर्खियां बटोरीं.

बाद में कैसे खत्म हुआ मामला?

नेस वाडिया ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया. दूसरी ओर, मामला कई सालों तक कानूनी प्रक्रिया में रहा. आखिरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और विवाद समाप्त हो गया. आज प्रीति जिंटा अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं. वहीं, 2014 का यह विवाद अब भी उनके जीवन से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है. फिलहाल दोनों ही पंजाब किंग्स के 23 प्रतिशत के हिस्सेदार हैं.