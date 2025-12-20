Home > एंटरटेनमेंट > निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!

निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!

Dinesh Lal Yadav: भोजपूरी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म लिया निरहुआ ने अपने करियर की शुरूआत एक सिंगर के तौर पर की थी. कड़ी मेहनत और कई हित गानों  के दम पर उन्होने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 20, 2025 6:18:23 PM IST

Dinesh Lal Yadav
Dinesh Lal Yadav


Dinesh Lal Yadav: भोजपूरी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ की कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म लिया निरहुआ ने अपने करियर की शुरूआत एक सिंगर के तौर पर की थी. कड़ी मेहनत और कई हित गानों  के दम पर उन्होने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई. बाद में उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और जल्द ही फैंस के पसंदीदा बन गए.

You Might Be Interested In

देसी स्टाइल ने उन्हें लोगों का हीरो बनाया

निरहुआ की फिल्मों में गांव की ज़िंदगी, संस्कृति और आम आदमी की भावनाएं साफ झलकती है. उनका यह असली, जमीनी अंदाज उन्हें भीड़ से अलग बनाता है. उनकी फिल्में न सिर्फ एंटरटेन करती है. बल्कि दर्शकों को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई भी लगती है. इसी तरह निरहुआ धीरे-धीरे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए है.

असली ज़िंदगी की शादी और पर्सनल लाइफ सुर्खियों में

निरहुआ की पर्सनल लाइफ हमेशा से उनके फैंस के लिए दिलचस्पी का बनी रही है. उनकी असली ज़िंदगी की शादी एक सादा समारोह था, जिसे मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा गया था. हालांकि जैसे ही उनकी शादी की खबर सामने आई, सोशल मीडिया और फैन क्लब्स पर इस पर ज़ोरदार चर्चा शुरू हो गई है. यह साफ दिखाता है कि रीजनल सिनेमा के सितारों की पर्सनल लाइफ भी दर्शकों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी फिल्में है.

You Might Be Interested In

आम्रपाली दुबे के साथ सुपरहिट केमिस्ट्री

निरहुआ और आम्रपाली की फिल्मों में उनकी रोमांटिक जोड़ी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है. हालांकि इस करीबी की वजह से अक्सर उनके बीच अफेयर की अफवाहें उड़ती रही है. एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनके और आम्रपाली के बीच कुछ चल रहा है, तो निरहुआ मुस्कुराए और कहा, ‘ये अफवाहें हमारे दर्शक ही फैलाते है. मैं पहले पाखी हेगड़े के साथ काम करता था, और लोग मेरा नाम उनके साथ जोड़ते थे. वे तो उन्हें मेरी भाभी तक कहते थे. अब मैं आम्रपाली के साथ काम कर रहा हूं, और फिर से वही हो रहा है.’ निरहुआ ने यह भी कहा, ‘मैं शादीशुदा हूं, मेरे दो बच्चे हैं, यही सच है, बाकी सब हमारे काम का हिस्सा है. मैं आम्रपाली की बहुत इज्जत करता हूं. वह बहुत अच्छी कलाकार और अच्छी दोस्त हैं, बस इतना ही.’

अफवाहें और पॉपुलैरिटी: सीधा कनेक्शन

फिल्म इंडस्ट्री में, अफवाहें अक्सर एक स्टार की पब्लिक इमेज का हिस्सा बन जाती है. निरहुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनकी शादी और आम्रपाली दुबे के साथ उनके रिश्ते से जुड़ी खबरों ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा है. यह साबित करता है कि पर्सनल कहानियां कभी-कभी करियर को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचा सकती है.

You Might Be Interested In
Tags: aamrapali and nirahuaAmrapali Dubeybhojouri cinemabhojpuri cinemaDinesh Lal Yadavnirahua
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!
निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!
निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!
निरहुआ से शादी की अफवाहों पर आम्रपाली का बेबाक बयान, सुनकर फैंस रह गए हैरान!